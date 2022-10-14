Российская валюта в течение завершающейся рабочей недели «нарисовала подкову», вначале ослабев к основным торгуемым на Мосбирже валютам, а затем – укрепившись против них. Таким образом, волатильность сохранилась высокой.

В итоге, курс доллара и евро в ходе торгов на неделе обновил максимум с июля, поднявшись до 64,93 рубля, и до 64,08 рубля, соответственно.

Факторами такой курсовой динамики рубля стал локальный дефицит валютной ликвидности, образовавшийся на Мосибирже на фоне резко возросших рисков держать недружественную валюту на счетах в НКЦ, которая, в случае санкций на этот клиринговый центр, могла быть заморожена. После активного ухода от этих валют на бирже образовалась откатная волна в виде их дефицита, что привело к резкому росту валютных ставок и провалу котировок фьючерса, в частности, на доллар в район, соответствующий курсу ниже 60 рублей, и дисконт с котировками спот-рынка доходил до 5 рублей.

Постепенное восстановление во второй половине недели ликвидности, в частности, благодаря продажам валютной выручки экспортерами, привлеченными высокими курсовыми уровнями, частично компенсировало дефицит валюты и вернуло поддержку курсу рубля.

Внешний фон при этом был неопределенным. Рынок нефти на неделе не смог вернуться на психологически значимые уровни сопротивления росту около 100 долларов за баррель сорта Brent, подрастал только до 98,75 доллара, после чего сполз и пытается удержаться выше отметки 90 долларов. Участники рынка оценивают недельные данные минэнерго США по динамике запасов углеводородного топлива в стране.

Так, коммерческие запасы нефти за неделю подскочили сразу на 9,9 миллиона баррелей до 439,1 миллиона — максимума с конца июля 2021 года. При этом стратегический резерв нефти в стране сократился до 408,7 миллиона баррелей — минимума с июня 1984 года.

В целом, же курс доллара за неделю поднялся на 1,11 рубля до 62,11 рубля, евро — на 81 копейку, до 60,71 рубля, юаня — на 10 копеек, до 8,60 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю опустилась до 5,7 тысячи против 5,95 тысячи неделей ранее.

ГЕОПОЛИТИКА НАДАВИЛА НА РУБЛЬ

Рубль начал рабочую неделю ощутимым ослаблением против доллара и евро на фоне обострения геополитических рисков.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании с членами Совбеза сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.

Также он заявил, что киевский режим поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и давно использует террористические методы, включая акты атомного терроризма — ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС. Оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно, сообщил президент, подчеркнув, что в случае новых терактов на территории РФ ответ Украине будет жестким и "соответствовать уровню угроз".

В прошлую субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

Кроме геополитического негатива давление на рубль оказало то, что участники российского рынка в связи с ослаблением санкционных опасений (на биржевую инфраструктуру РФ) перестали избавляться от валют недружественных стран из-за опасений их заморозки на счетах в НКЦ.

В среду Минфин России опять не проводил аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) из-за волатильности на финансовом рынке. Таким образом, ведомство, выйдя после более чем полугодовой паузы один раз на рынок и разместив бумаг на 10 миллиардов рублей, в условиях сложного геополитического фона, не размещает ОФЗ уже третью неделю подряд. Это несколько поддавливало на рубль.

Однако в середине недели наметились признаки стабилизации. Так, от уровней закрытия 29 сентября доллар максимально подскакивал на неделе на 7,7 рубля, а евро – на 8,6 рубля. Таким образом, за две недели накопилась достаточно высокая спекулятивная прибыль, которую игроки стали фиксировать.

ПРОГНОЗЫ

На таком фоне завершение рабочей недели рубль провел в коррекционном повышении, которое усилилось к ее завершению, согласно правилу: «если в течение недели преобладал одна тенденция, то ее завершение сопровождается коррекционным движением».

Это движение усиливали экспортеры, которые продавали иностранную валюту, особенно по мере приближения налогового периода октября, когда традиционно растет спрос на рублевую ликвидность. В октябре, по оценкам экспертов, суммарные платежи в бюджет увеличатся к сентябрю на 23% до 3,2 триллиона рублей.

При этом в русле коррекции обращает на себя внимание то, что на Мосбирже в пересчете через рубли евро торговался с премией к форексу, что говорило о проблемах с восстановлением ликвидности евровалюты на бирже после оттока из-за пока не реализовавшихся страхов по поводу санкций на НКЦ.

Таким образом, рубль на следующей неделе может продолжить коррекционный рост на продажах валюты экспортерами под выплату налогов. При этом курс может пойти в направлении «круглых» 60 рублей к доллару и евро, особенно, если на форексе основная валютная пара устремится к паритету, а на Мосбирже восстановится ликвидность недружественных валют.