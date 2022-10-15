МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. У доллара почти "истек срок годности", кризис в Европе ударил по "полезным качествам" американской валюты, пишет турецкая Sabah. Доллар достиг максимума против иены за 32 года

Как подчеркивает издание, многие восточные и западные аналитики отмечают нежизнеспособность однополярной валютной системы. События 2022 года показывают, что у доллара, являющегося мировой резервной валюты с 1944 года, вот-вот "истечет срок годности".

Так, в газете указывается, что европейский энергетический кризис "нанес тяжелые удары по полезным качествам" американской валюты. Кроме того, основанная на долларе экономическая система становится тесной. Валюта на фоне ежеминутного роста госдолга США теряет доверие, вынуждая страны обращаться к золоту.

Добавляется, что уход от долларовой системы ускорили антироссийские санкции Запада. Введенные ограничения привели такие страны, как Россия, Китай, Тайвань, Иран, Турция и Индия, к расчетам в национальных валютах.

Тенденция к дедолларизации на Евразийском континенте — признак того, что базирующаяся на американской валюте система изживает себя, резюмирует издание.

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