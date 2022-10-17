МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник днем продолжает снижаться по отношению к другим основным мировым валютам после недавнего ралли, в частности, усиливая падение по отношению к евро и иене по сравнению с утренними уровнями, следует из данных торгов. Индексы США сильно выросли в начале сезона финансовой отчетности

По состоянию на 12.48 мск курс евро к доллару растёт до 0,9750 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9719 доллара, курс доллара к иене опускается до 148,69 иены со 148,74 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,38%, до 112,88 пункта.

Недавний скачок курса американской валюты к евро и иене был обусловлен ожиданиями дальнейшего повышения учетной ставки Федеральной резервной системой США. Вероятности такого развития событий способствовали инфляционные данные.

Так, потребительские цены в США по итогам сентября выросли на 8,2% в годовом выражении после роста на 8,3% месяцем ранее. А только за сентябрь цены выросли на 0,4% после роста в августе на 0,1%. Аналитики ожидали, что показатель замедлится до 8,1%, а за сентябрь цены вырастут на 0,2%.