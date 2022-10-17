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2022
https://1prime.ru/Forex/20221017/838486078.html
В Германии перестанут обменивать гривну на евро
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Находящиеся в Германии украинцы последний раз смогут обменять гривну на евро в конце октября, сообщает федеральное министерство финансов. "Немецкий банковский сектор будет... ПРАЙМ, 17.10.2022
валюта, рынки, новости, гривна, евро, германия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 17 окт — ПРАЙМ. Находящиеся в Германии украинцы последний раз смогут обменять гривну на евро в конце октября, сообщает федеральное министерство финансов.
"Немецкий банковский сектор будет принимать и обменивать гривны (…) не далее 30 октября 2022 года", — говорится в сообщении на сайте министерства.
Таким образом последняя возможность обменять украинскую валюту представится в последний рабочий день банков перед выходными, то есть в пятницу 28 октября.
По данным ведомства, приостановить программу поддержки прибывающих в Германию украинцев было решено ввиду падения спроса на неё в последнее время.