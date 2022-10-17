БЕРЛИН, 17 окт — ПРАЙМ. Находящиеся в Германии украинцы последний раз смогут обменять гривну на евро в конце октября, сообщает федеральное министерство финансов. Курс фунта укрепился на фоне изменения бюджетной политики Британии

"Немецкий банковский сектор будет принимать и обменивать гривны (…) не далее 30 октября 2022 года", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Таким образом последняя возможность обменять украинскую валюту представится в последний рабочий день банков перед выходными, то есть в пятницу 28 октября.

По данным ведомства, приостановить программу поддержки прибывающих в Германию украинцев было решено ввиду падения спроса на неё в последнее время.