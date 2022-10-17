МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Ослабление рубля в ближайшие годы, как оценивают в Минэкономразвития, вполне закономерно, однако этот процесс может быть волатильным на фоне неравномерной динамики российского экспорта, поделился мнением с РИА Новости директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. Рубль растет к доллару и к евро третий день подряд

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам ранее в понедельник заявил, что рубль будет слабеть, и курс доллара вырастет с 68,1 рубля в 2022 году до 72,2 рубля в 2025 году.

В целом прогноз небольшого ослабления рубля год к году представляется реалистичным, комментирует Вайсберг.

"Однако считать, что это движение будет только поступательным, не стоит: месячные объемы экспорта в 2023 году останутся очень волатильными, например, в первом квартале вероятен заметный спад по объемам экспорта нефти, а затем ситуация начнет улучшаться. Поэтому я допускаю, что в ближайшие полгода доллар может уйти к уровню 68 рублей и выше, а затем российская валюта может вновь укрепиться", — говорит эксперт.

При этом ослабление рубля до указанных уровней вполне вероятно в текущих условиях, ему будет способствовать ожидаемые сокращение экспорта, валютные интервенции в рамках обновленного бюджетного правила, а также ослабление валютного контроля, оценил ситуацию для РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Доллар с конца сентября вырос на 7,7 рубля (+13,5%), до 64,93 рубля — максимума с июля, однако затем немного сполз — к 62 рублям.