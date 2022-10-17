МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов подскакивает к доллару более чем на 2%, реагируя на отмену ранее объявленного плана поддержки экономики Британии, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 18.10 мск курс фунта увеличивался на 2,21% — до 1,1417 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,117 доллара.

Курс евро к доллару на этот момент поднимался до 0,9813 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9719 доллара, курс доллара к иене — до 148,75 иены со 148,74 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 1%, до 112,18 пункта.

Ранее в понедельник новый глава минфина Великобритании Джереми Хант отменил почти все меры скандального плана поддержки экономики страны, разработанного его предшественником Квази Квартенгом. В частности, Хант еще раз подчеркнул намерение правительства во главе с премьером Лиз Трасс повысить налог на прибыль предприятий с 19% до 25% и вернуть верхнюю ставку подоходного налога в размере 20%, которую ранее правительство решило снизить до 19%. По его словам, эти меры помогут получать государственной казне ежегодно около 32 миллиардов фунтов.

"Рынки позитивно отвечают на новый план министра (финансов – ред.) отменить сокращение налогов, которое было объявлено его предшественником. Сосредоточенность Джереми Ханта на успокоении рынков и восстановлении уверенности, кажется, сработала, и доходность гособлигаций снижается, а фунт стерлингов дорожает", — цитирует агентство Франс Пресс главу инвестиционного отдела Interactive Investor Викторию Шолар (Victoria Scholar), которую цитирует агентство Франс Пресс.