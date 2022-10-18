МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Курс рубля на Московской бирже переходит к росту против доллара и евро ввиду приближения налоговых выплат в бюджет, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Российский рынок акций на старте торгов вырос на 0,9 процента

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.00 по московскому времени снижается на 1 копейку, до 61,64 рубля, евро – на 37 копеек, до 60,43 рубля, юань – на 1 копейку, до 8,52 рубля, следует из данных Московской биржи.

С утра доллар максимально дорожал до 62,30 рубля, евро — до 61,30 рубля, юань — до 8,57 рубля. Объем торгов юанем составляет 13,1 миллиарда рублей, долларом — 15,9 миллиарда, евро – 10,4 миллиарда рублей.

Рубль реагирует на приближение налоговых выплат, поскольку экспортёры явно активизировали продажи валюты для пополнения рублёвых запасов, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

"Вероятно, что данный фактор будет оказывать поддержку рублю до конца следующей недели. Если падение курса ниже 60 рублей за доллар пока не кажется гарантированным, то его возвращение ниже 61 рублей за доллар вполне возможно. Российская валюта еще обладает пока нереализованным потенциалом восходящей коррекции в район отметки 60,5 рубля за доллар, 58,5 рубля за евро и 8,4 рубля за юань, оценивает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Одной из мер, которые могут ослабить рубль, является указ президента о праве ЦБ РФ выдавать разрешение на вывоз наличной валюты в больших объёмах, чем это установлено с марта, добавляет Кочетков. "Одним из оснований такого решения может быть поддержка "челночной" торговли. В самом деле, объём до 10 тысяч долларов вряд ли можно назвать удобным для параллельного импорта. Суммы от 200 тысяч уже способны обеспечить сделки по ввозу транспортных средств или оборудования", — заключает он.