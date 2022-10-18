МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Британский фунт во вторник взял паузу после роста почти на 2% днем ранее. Настроение инвесторов улучшилось, а доллар США, который считается валютной-убежищем, снизился против других основных валют, после того как Великобритания кардинально скорректировала свои налогово-бюджетные планы. Фунт продолжает укрепляться к доллару

Банк Англии, вероятно, вновь отложит начало продаж гособлигаций на миллиарды фунтов, чтобы стабилизировать рынок гособлигаций после того, как провалился британский "мини-бюджет", говорят в Financial Times.

В понедельник министр финансов Великобритании Джереми Хант существенно пересмотрел предложенный его предшественником бюджетный план. Это было попыткой остановить падение доверия инвесторов после того, как предыдущий министр финансов Квази Квартенг 23 сентября объявил о снижении ряда налогов, не представив подробностей о том, как это снижение будет финансироваться.

После роста почти на 2% в понедельник пара фунт/доллар снизилась на 0,1%, до 1,1340 по состоянию на 08.15 по Гринвичу.

"План Великобритании отложить количественное ужесточение — это еще один шаг в скоординированных мерах властей по стабилизации рынков. Это всего лишь полумеры, но они обеспечат краткосрочное облегчение для рынков, которые испытывают потрясения с тех пор, как к власти пришла администрация Трасс", — говорит Чару Чанана, аналитик Saxo Markets в Сингапуре.

Усиление склонности инвесторов к риску вызвало рост пары евро/доллар до 0,9872, самого высокого уровня с 6 октября. Снижение цен на энергоносители также оказало поддержку единой европейской валюте: цена на газ на европейском рынке упала до самого низкого уровня за четыре месяца.

"Пара евро/доллар упала ниже паритета в конце августа, что в основном было вызвано негативными последствиями шока роста цен на энергоресурсы. Этот энергетический шок частично был нивелирован, так как цены на газ в Европе резко упали ввиду более теплой погоды, а также благодаря тому, что европейские правительства в целом достигли целевых уровней запасов в хранилищах", — говорит Крис Тернер, аналитик ING в Лондоне.

На момент написания статьи пара евро/доллар торговалась с повышением на 0,1%, по 0,9855.

Между тем снижение доллара почти не принесло облегчения слабеющей японской иене. Пара доллар США/японская иена торгуется около самого высокого уровня за 32 года, в районе 149. Теперь в центре внимания инвесторов находится отметка 150.

В октябре пара доллар/иена выросла примерно на 3%, после того как 22 сентября Банк Японии провел первую с 1998 года интервенцию в поддержку национальной валюты.

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки после недавней встречи Большой семерки признал, что на саммите не проводилось "никаких дискуссий о том, какие скоординированные шаги могут быть предприняты" в отношении волатильности валютных курсов.

Индекс доллара США, который отслеживает курс американской валюты против корзины из шести других основных валют, на момент написания статьи демонстрировал понижение на 0,1%, находясь на уровне 111,99, после достижения самого низкого уровня с 6 октября.

Новости из Великобритании вызвали дальнейший рост чувствительного к риску новозеландского доллара, который уже получал поддержку со стороны данных по потребительской инфляции. Пара новозеландский доллар/доллар США повысилась на 1%, до 0,5691. Потребительская инфляция в Новой Зеландии в 3-м квартале осталась около максимумов за три десятилетия, что усиливает ожидания в отношении дальнейшего повышения ставок.

Австралийский доллар также получил новый стимул со стороны новостей из Великобритании, после того как ранее его ненадолго поддержали протоколы последнего заседания Резервного банка Австралии.

Мишель Буллок, заместитель управляющего РБА, подтвердила в своем выступлении во вторник, что центральный банк может поддерживать такие же темпы ужесточения денежно-кредитной политики, как и другие ключевые центральные банки мира.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,1%, до 0,62990.