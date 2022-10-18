МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером усилил рост к иене после данных о росте объема промпроизводства в США, следует из данных торгов. Доллар достиг максимума против иены за 32 года

По состоянию на 18.52 мск курс доллара к иене рос до 149,25 иены с уровня прошлого закрытия в 149,03 иены. До выхода статистики показатель находился на уровне 149,02 иены.

Курс евро к доллару снижался до 0,9836 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9838 доллара. До выхода статистики евро дорожал к доллару. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,28%, до 112,35 пункта.

Ранее во вторник Федеральная резервная система США сообщила, что промпроизводство в стране в сентябре выросло на 0,4% к августу, в то время как ожидался рост только на 0,1%.

По словам старшего рыночного аналитика Oanda Крейга Эрлама (Craig Erlam), которого цитирует агентство Блумберг, на рынках по-прежнему преобладают "медвежьи" настроения прошлой недели, поскольку экономическая ситуация остается изменчивой.