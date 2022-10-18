2022-10-18T19:11:48+03:00
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2022
https://1prime.ru/Forex/20221018/838501978.html
Доллар и евро ослабли к рублю по итогам вторника
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Рубль вырос во вторник к доллару до 61,58 рубля, к евро — до 60,75 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на... ПРАЙМ, 18.10.2022
валюта, рынки, новости, россия, доллар, евро, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Рубль вырос во вторник к доллару до 61,58 рубля, к евро — до 60,75 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 8 копеек, до 61,58 рубля, евро — на 5 копеек, до 60,75 рубля, курс юаня снизился на 3 копейки, до 8,505 рубля.