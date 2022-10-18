МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Рубль вырос во вторник к доллару до 61,58 рубля, к евро — до 60,75 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар получил по заслугам: оборона на уровне 60 рублей оказалась успешной

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 8 копеек, до 61,58 рубля, евро — на 5 копеек, до 60,75 рубля, курс юаня снизился на 3 копейки, до 8,505 рубля.