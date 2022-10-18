МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии вторника закрылся ростом к доллару, юаню и евро при поддержке приближения налогового периода, ослаблении беспокойства инвесторов в отношении геополитики и новости о возобновлении Минфином аукционов ОФЗ, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Рубль растет к доллару и к евро третий день подряд

Курс доллара расчетами "завтра" во вторник на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 8 копеек, до 61,58 рубля, евро — на 5 копеек, до 60,75 рубля, юань снизился на 3 копейки, до 8,505 рубля.

Объем торгов юанем составил 63,6 миллиарда рублей против почти 58,98 миллиарда по евро и 76,2 миллиарда по доллару.

РУБЛЬ РАСТЕТ ПЕРЕД НАЛОГОВЫМ ПЕРИОДОМ

Рубль демонстрирует укрепление на протяжении 4 последних сессий и вырос на 4,4% за это время.

"Некоторому улучшению настроения инвесторов на локальном рынке (в связи с чем в том числе рубль отыгрывал утренние потери) способствовало сообщение о завтрашнем возобновлении Минфином аукционов ОФЗ после почти одномесячного перерыва", — отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка связывает тяготение валют к откату с приближением налогового периода и постепенным увеличением предложения валюты со стороны экспортеров и ослаблением нервозности в отношении геополитики.

"Укрепление российской валюты наблюдалось на фоне подготовки российских компаний к налоговому периоду, поддержку рублю в последние сессии также оказывает позитивная динамика на рынке рублевого долга, на что указывает график отечественных гособлигаций RGBI. Сдерживало укрепление рубля локальное снижение цен на нефть", — поясняет Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ПРОГНОЗЫ

"Полагаем, что диапазон 60-62 рубля сохранит свою актуальность для курса доллара в ближайшие дни, склонны ждать отката к его нижней границе ближе к концу недели", — прогнозирует Локтюхов.

По оценке Бахтина, в среду пара доллар-рубль может двигаться в пределах 60-63 рублей.