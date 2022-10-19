МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. В среду китайский юань снизился против крепнущего доллара США. Трейдеры были осторожны в ожидании отсроченного выхода экономических данных и сигналов со съезда Коммунистической партии Китая. Курс японской валюты впервые с 1990 года упал до 149 иен за доллар

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на уровне 7,2000, а на момент написания статьи торговалась по 7,2197. Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединный курс на уровне 7,1105. Примерно на таком же уровне он устанавливает фиксинг уже несколько дней.

По словам аналитиков, устойчивость фиксинга объясняется желанием стабилизировать юань перед начавшимся в воскресенье съездом Коммунистической партии Китая и в течение недели, пока он будет работать.

"Устойчивость срединного курса полностью учтена в котировках, и она может удерживать рост пары в пределах 7,25, но уже не улучшает отношение инвесторов к юаню", — сказал аналитик Mizuho Bank Кен Чэун. "В отсутствие ключевых данных Китая внимание инвесторов сосредоточено на съезде КПК", — добавил он.

В среду доллар США восстановился от двухнедельного минимума против корзины других основных валют. Евро дешевеет к доллару перед выходом данных об инфляции в еврозоне

Пекин отсрочил планировавшееся на этой неделе опубликование экономических данных, включая отчет по ВВП, а в пятницу не вышли данные по внешней торговле.

"В этом случае отсутствие новостей стало плохой новостью, хотя глава правительства Ли Кэцян сказал, что состояние экономики улучшается", — написали аналитики Maybank клиентам.

В выходные, после завершения съезда, будет объявлено о перестановках во властных структурах Китая. Участников рынка больше всего интересует, кто возглавит правительство и кто войдет в состав президиума политбюро КПК.

Во вступительной речи на съезде лидер Китая Си Цзиньпин ничего не сказал об отмене политики нулевой терпимости к COVID и о существенных мерах государственной поддержки рынка недвижимости, что оказало давление на настроения участников рынка.

"Понижательное давление на юань может существенно усилиться в случае дальнейшего широкомасштабного укрепления доллара США", — сказали аналитики Maybank.

На момент написания статьи пара доллар/офшорный юань торговалась по 7,2337.

Опрошенные Reuters аналитик ожидают, что в четверг Народный банк Китая оставит ключевые ставки без изменений.