МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. В среду представители властей Японии вновь выразили обеспокоенность резким падением иены. В частности, министр финансов Сюнъити Судзуки сказал, что "пристально" и более часто отслеживает динамику валюты. Курс японской валюты впервые с 1990 года упал до 149 иен за доллар

Выступая перед журналистами, Судзуки сказал, что правительство "должным образом" отреагирует на динамику валютного рынка имеющимися средствами, сообщило информационное агентство Jiji.

Управляющий Банка Японии Харухико Курода также повторил свою обычною фразу о "крайней важности" стабильности на валютном рынке и назвал ослабление иены в последнее время резким и односторонним.

"Такое ослабление иены усложняет работу компаний над бизнес-планами и повышает степень неопределенности их перспектив", — сказал Курода. — Это плохо и нежелательно для нашей экономики". Пара доллар США/японская иена поднялась до максимума за 32 года 149, приблизившись к психологически важному уровню 150.

Позднее в среду член правления Банка Японии Сейдзи Адати сказал, что пока преждевременно отступать от проводимой центральным банком крайне мягкой денежно-кредитной политики, в то время как японской экономике угрожают усиливающиеся внешние риски, а финансовые рынки волатильны.

Реагирование на краткосрочную динамику валюты мерами денежно-кредитной политики повысило бы степень неопределенности ориентиров Банка Японии и нанесло бы более существенный урон экономике, добавил Адати, исключив вероятность повышения ставок для разворота нисходящего тренда иены.

"На мировых финансовых рынках и в мировой экономике понижательные риски быстро усиливаются", — сказал Адати.

"Когда понижательные риски настолько высоки, нам следует с осторожностью относиться к коррекции денежно-кредитной политики в сторону ее ужесточения", — отметил он, добавив, что усиление внешних рисков может спровоцировать в Японии дефляцию.