ТОКИО, 19 окт — ПРАЙМ. Глава Банка Японии (Центробанка) Харухико Курода назвал нежелательным для экономики нынешнее падение курса иены. Юань снизился на осторожности трейдеров

"Важно, чтобы валютный рынок отражал фундаментальные основы экономики и финансов и изменялся стабильно. Продвижение падения иены в последнее время является резким и односторонним… затрудняет планирование для предприятий, повышает неопределенность на будущее, является минусом для экономики нашей страны и нежелательным (фактором)", — сказал Курода на слушаниях в бюджетном комитете верхней палаты парламента Японии.

В среду курс иены на торгах в Токио впервые с 1990 года упал до 149,2 иены за доллар. Тенденция продажи иены приобретает устойчивый характер. Чем ниже опускается курс, тем больше возрастает вероятность интервенций правительства на рынке для повышения курса, что в свою очередь вызывает опасения игроков.

Основной причиной продолжающегося стремительного падения курса иены является сильное различие подходов американского и японского центробанков к монетарной политике – ФРС США продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии держит ее на отрицательном уровне.

В конце сентября ввиду падения национальной валюты до уровня 145,9 иены за доллар власти Японии провели интервенцию на валютном рынке. В ходе интервенции 22 сентября государство приобрело рекордные 2,8 триллиона иен (около 19,6 миллиарда долларов). После этого курс поднялся до 140 иен за доллар, но уже через несколько дней вернулся на прежние позиции.