МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Курс рубля утром остается в минусе против доллара и растет к евро, следует из данных торгов на Московской бирже. Аналитик раскрыл подводные камни, на которые наткнется рубль к концу года

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.00 мск повышается на 22 копейки, до 61,80 рубля, евро — снижается на 12 копеек, до 60,63 рубля, юань – на 3 копейки, до 8,48 рубля, следует из данных Московской биржи.

Объем торгов юанем составляет 9,6 миллиарда рублей, долларом — 10,7 миллиарда, евро – 5,6 миллиарда рублей.

Минфин РФ сегодня возвращается к размещениям ОФЗ после паузы, напоминает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Решение ведомства можно оценить как сигнал о стабилизации рынка. На этом фоне рубль утром демонстрирует смешанные колебания в парах с долларом и евро", — комментирует он. Аналитик раскрыл главную ошибку "долларовых королей"

Учитывая "слабость" рынка нефти и риски обострения военной ситуации на Украине доллар может предпринимать попытки вернуться чуть выше 62 рублей, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

"К концу недели по-прежнему ждем возобновления снижения курса американской валюты, с движением к нижней границе диапазона 60-62 рубля, ввиду увеличения предложения валюты экспортерами перед пиком выплат налогов 25 октября", — заключает он.