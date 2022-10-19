МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Британский фунт упал в среду, после того как рост потребительских цен, который оказался сильнее прогнозов, и опасения в отношении более глубокой рецессии умерили ожидания агрессивного повышения ставок Банком Англии в ноябре. Рубль продолжает разнонаправленные колебания к доллару и евро

Доллар США держится около самого высокого уровня за 32 года против японской иены. Он также восстановился от самого низкого уровня за две недели против корзины из основных валют ввиду ожиданий более агрессивного повышения процентных ставок ФРС.

По состоянию на 08.27 по Гринвичу пара фунт/доллар торговалась с понижением на 0,6%, по 1,12500, после того, как данные показали, что годовая инфляция потребительских цен в сентябре достигла 10,1%. Таким образом, инфляция не только превысила прогнозы, но и вернулась к самому высокому уровню за 40 лет, зафиксированному в июле.

Инвесторы ожидают, что фунт будет оставаться под давлением на фоне перспективы повышения инфляции и начала рецессии в Великобритании, так как в этой ситуации Банк Англии на своем ноябрьском заседании может повысить ставку на 75 базисных пунктов, а не на 100.

"Фунт снизился против других основных валют после очередного сюрприза, который преподнесли данные по инфляции в Великобритании. Перспективы британской экономики остаются довольно неопределенными, учитывая повышение стоимости заимствований, галопирующий рост потребительских цен и хаос в правительстве", — говорит Мэтью Райан из Ebury.

"После бюджетного фиаско также появилась большая неопределенность в отношении темпов предстоящего повышения ставок Банком Англии", — добавляет он.

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