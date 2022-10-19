МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в среду днем стабилизируется к доллару и ощутимо растет к евро, следует из данных торгов. Рубль спокойно отреагировал на заявления Путина на заседании Совбеза

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.55 мск снижался на 6 копеек — до 61,52 рубля, евро падал на 79 копеек — до 59,96 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом снижался на 8 копеек — до 8,43 рубля, а объем торгов им составлял 47,6 миллиарда рублей против 38,4 миллиарда по евро и 61,8 миллиарда по доллару.

Доллар теряет к рублю в пределах 0,1%, евро падает на 1,28%, юань – на 0,9%.

Рублевая цена нефти составляет около 5,6 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЕТ ДИНАМИКУ ФОРЕКСА

Рубль спокойно отреагировал на заявления президента России Владимира Путина на заседании Совбеза РФ, где глава государства, в частности, заявил, о введении с 20 октября военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Днем рубль стабилен к доллару и ощутимо растет к евро, следуя за динамикой форекса, где европейская валюта снижается на 0,8% — до 0,978 доллара.

Участники глобального валютного рынка отыгрывают окончательные данные о годовой инфляции в 19 странах еврозоны, которая по итогам сентября ускорилась до рекордных в истории этого валютного блока 9,9% с 9,1% месяцем ранее. Кроме того, годовая инфляция в Великобритании вернулась к рекордным за 40 лет 10,1% с 9,9% месяцем ранее. Аналитики ожидали ускорения инфляции лишь до 10%.

Волатильность курса доллара к рублю в среду в целом невысокая – это обусловлено отсутствием фундаментальных драйверов, считает Иван Капустянский из УК "Первая".

Игроки обратили внимание на сообщения о том, что Минфин России в полном объеме разместил на аукционе ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 29021 с погашением в ноябре 2030 года на 25 миллиардов рублей (по номиналу), при этом спрос составил 76,732 миллиарда рублей.

Цена на нефть повышается на 1% — до 91 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы отыгрывают оценки Американского института нефти (API) о снижении коммерческих запасов нефти в США на 1,3 миллиона баррелей и ждут официальной статистики минэнерго страны.

ПРОГНОЗЫ

Стабилизация ситуации на российском валютном рынке и приближающиеся сроки уплаты налогов продолжат поддерживать курс рубля, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Тем не менее, снизившиеся в предыдущие дни в район 90 долларов цены на нефть оказывают умеренное давление на рубль. Впрочем, в ближайшие дни продажи валютной выручки компаниями-экспортерами будут усиливаться. На этом фоне у курса доллара к рублю сохраняется потенциал к снижению", — говорит он.

До конца недели поддержку рублю будет оказывать налоговый период, поэтому в краткосрочной перспективе рубль по-прежнему имеет потенциал укрепления до диапазона 60-61 рубля за доллар, оценивает Капустянский.