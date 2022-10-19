МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Курс доллара слегка замедлил рост по отношению к евро после публикации данных по числу новостроек в США, свидетельствуют данные торгов. Рубль стабилизируется к доллару и растет к евро, отыгрывая динамику форекса

По состоянию на 18.00 мск курс евро к доллару снижался до 0,979 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9852 доллара. До выхода статистики показатель находился на уровне 0,9869 доллара.

Курс доллара к иене в то же время рос до 149,73 иены со 149,26 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,46%, до 112,65 пункта.

Количество новых домов в США, строительство которых было начато в сентябре, сократилось на 8,1% по сравнению с пересмотренным показателем августа и составило 1,439 миллиона, сообщил ранее в среду минторг страны. Аналитики ждали показатель на уровне 1,475 миллиона.

Трейдеры в среду также оценивают данные о том, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны, согласно окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до рекордных в истории этого валютного блока 9,9% с 9,1% месяцем ранее.