МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Дезинфляционное влияние от укрепления рубля к концу года может закончиться, что способно вызвать ускорение роста цен, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ. Аналитики ЦБ отметили успех компаний в адаптации к "новой реальности"

"Постепенно затухает влияние… существенного временного дезинфляционного фактора – укрепления рубля, произошедшего в апреле-июне. Со стабилизацией курса рубля дезинфляционное влияние эффекта переноса продолжит сокращаться и к концу года может сойти на нет, что при прочих равных условиях способно вызвать ускорение роста цен", — пишут аналитики.

При этом в сентябре завершилось действие одного из основных временных дезинфляционных факторов последних месяцев — в прошлом месяце цены на плодоовощную продукцию повысились впервые с марта.

Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 11-13% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.