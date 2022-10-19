В Банке России рассказали о дезинфляционном влиянии от укрепления рубля
Аналитики ЦБ заявили, что дезинфляционное влияние от укрепления рубля закончится к концу года
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Дезинфляционное влияние от укрепления рубля к концу года может закончиться, что способно вызвать ускорение роста цен, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.
"Постепенно затухает влияние… существенного временного дезинфляционного фактора – укрепления рубля, произошедшего в апреле-июне. Со стабилизацией курса рубля дезинфляционное влияние эффекта переноса продолжит сокращаться и к концу года может сойти на нет, что при прочих равных условиях способно вызвать ускорение роста цен", — пишут аналитики.
При этом в сентябре завершилось действие одного из основных временных дезинфляционных факторов последних месяцев — в прошлом месяце цены на плодоовощную продукцию повысились впервые с марта.
Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 11-13% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.
https://1prime.ru/Forex/20221019/838514353.html
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