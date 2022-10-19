МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Доллар США в среду восстановился с двухнедельных минимумов, тогда как доходность казначейских облигаций США достигла 14-летних максимумов. Тем временем британский фунт ослаб на фоне более высоких, чем ожидалось индексов потребительских цен Великобритании и опасений относительно более глубокой рецессии в стране, которые укрепили ожидания по поводу менее агрессивного повышения ставок Банком Англии в ноябре. Аналитик раскрыл, сколько доллар будет стоить через месяц

Доллар США достиг 32-летнего максимума против японской иены, приблизившись к уровню 150 иен за доллар. Достижение этой отметки, по мнению некоторых трейдеров, может побудить японское министерство финансов и Банк Японии провести интервенцию с целью сдержать падение национальной валюты.

Доходность 10-летних гособлигаций США возобновила рост, так как инвесторы по-прежнему ожидают, что ФРС продолжит агрессивное повышение ставок для обуздания инфляции. В результате спрос на американскую валюту увеличился.

Ожидается, что центральный банк США повысит ставки на 75 б.п. на заседании, запланированном на 1-2 ноября, и еще на 50 или 75 б.п. на декабрьском заседании.

"Все еще слишком рано пытаться ставить на снижение доллара", — сказал Мазен Исса, старший валютный аналитик TD Securities.

Доллар, вероятно, продолжит расти до тех пор, пока базовая инфляция не ослабнет, и ФРС не займет менее жесткую позицию в отношении денежно-кредитной политики, но "ни то, ни другое не является вероятным в краткосрочной перспективе", добавил он.

Индекс доллара США вырос на 0,73%, до 112,76. Пара евро/доллар упала на 0,80%, до 0,9782.