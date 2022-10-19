МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Рубль немного ослабел к доллару, до 61,74 рубля, но укрепился к евро — до 60,38 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар немного замедлил рост к евро на статистике из США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 16 копеек, до 61,74 рубля, евро упал на 37 копеек, до 60,38 рубля, курс юаня снизился на 4,3 копейки, до 8,462 рубля.