МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии среды немного ослаб к доллару и укрепился к евро и юаню, оставаясь под давлением геополитических факторов, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Рубль стабилизируется к доллару и растет к евро, отыгрывая динамику форекса

Курс доллара расчетами "завтра" в среду на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 16 копеек, до 61,74 рубля, евро упал на 37 копеек, до 60,38 рубля, юань снизился на 4,3 копейки, до 8,462 рубля.

Объем торгов юанем составил 56,4 миллиарда рублей против почти 42,9 миллиарда по евро и 73 миллиарда по доллару.

РУБЛЬ ДВИГАЕТСЯ РАЗНОПРАВЛЕННО

Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал" обращает внимание, что в среду основное укрепление российской валюты наблюдалось в дневные часы, когда пара доллар-рубль постепенно опустилась с уровня 61,8 рубля до 61,2 рубля.

"Впоследствии доллар отыграл часть позиций и вернулся к отметке 61,7 рубля. В том числе ослабление рубля наблюдалось после решений, принятых на заседании СБ РФ, однако в целом рынок отреагировал на события достаточно сдержанно", — поясняет эксперт.

На заседании Совбеза РФ президент Владимир Путин, в частности, заявил о введении с 20 октября военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

По мнению Дмитрия Бабина из "БКС Мир инвестиций", укреплению американской валюты также способствует рост доходностей гособлигаций США. "Показатель 10-летних бумаг впервые с конца 2008 года приблизился к уровню 4,1%. Это отражает увеличение рисков реализации наихудшего экономического сценария — стагфляции", — отмечает он.

ПРОГНОЗЫ

"В ближайшее время поддержку рублю окажут сравнительно высокие цены на нефть, а также приближение налогового периода и соответствующие продажи валюты со стороны компаний-экспортеров. По нашим прогнозам, рубль будет торговаться в диапазоне 61-62 рубля за доллар", — прогнозирует Дмитрий Постоленко из УК "Первая".

До конца недели, по оценкам Дениса Буйволова из "БКС Мир инвестиций", курс рубля к доллару может двигаться в пределах 60-63 рублей. В конце текущей — начале будущей недели нацвалюта продолжит получать поддержку со стороны налогового периода, считает он.

"Экспортеры, начиная с середины месяца, активно продают инвалюту для осуществления налоговых платежей в рублях. Кроме того, отметим признаки ценового восстановления в нефти. В числе негативных факторов отметим повышенную напряженность геополитического фона, оказывающую общее давление на рублевые активы", — заключает эксперт.