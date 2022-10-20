МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Курс японской национальной валюты после открытия торгов в Токио в четверг впервые с августа 1990 года опустился до уровня 149,9 иены за доллар. Компаниям в Японии невыгодно падение курса иены, показало исследование

В частности, как свидетельствуют данные биржи, по состоянию на 9 утра по местному времени (03.00 мск), курс японской валюты составлял 149,83 иены за доллар, однако уже к 10 утра (04.00 мск) он опустился до отметки в 149,92-94 иены за доллар.

Это стало новым минимумом за последние 32 года.

Основной причиной продолжающегося стремительного падения национальной валюты Японии является сильное различие подхода американского и японского центробанков к монетарной политике: Федрезерв США продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии держит ее на отрицательном уровне. Тенденции на рынке дополнительно усилило высказывание президента США Джо Байдена в субботу, что у него не вызывает опасений рост американской валюты.

Сейчас игроки рынка не исключают возможной интервенции японского правительства для повышения курса. В конце сентября на фоне падения иены до уровня 145,9 Япония провела интервенцию на валютном рынке, государство приобрело 2,8 триллиона иен (около 19,6 миллиарда долларов) — рекордная цифра для одноразовой интервенции. После этого курс поднялся до 140 иен за доллар, но уже через несколько дней вновь вернулся на прежние позиции.