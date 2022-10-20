Рубль снижается к доллару и юаню, но растет к евро
Рубль снижается к доллару до 62,04, к юаню до 8,47 рубля и растет к евро до 60,24
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов снижается к доллару, переходит к ослаблению против юаня и растет к евро: инвалюты торгуются около 62,04 рубля, 8,47 рубля и 60,24 рубля, соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск повышался на 30 копеек, до 62,04 рубля, юаня — на 1 копейку, до 8,47 рубля, евро снижался на 14 копеек, до 60,24 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20221020/838519526.html
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