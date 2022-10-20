МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам слабо меняется в четверг утром, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают макростатистику по США позднее в четверг. Рубль снижается к доллару и юаню, но растет к евро

По состоянию на 7.49 мск курс евро к доллару рос до 0,9772 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9771 доллара, курс доллара к иене поднимался до 149,93 иены со 149,89 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,03%, до 113,02 пункта.

Позднее в четверг будут опубликованы данные по рынку труда и недвижимости в США. Так, аналитики прогнозируют, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 15 октября выросло на 2 тысячи, до 230 тысяч. Согласно ожиданиям, число сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в сентябре снизилось до 4,7 миллиона с 4,8 миллиона в августе.

Рынки также обратили внимание на данные из "Бежевой книги" (Beige Book) — сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. Согласно докладу, экономическая активность в США незначительно выросла за август-сентябрь, в то же время динамика была неоднородна для разных отраслей.

На следующей неделе ожидается новый цикл заседаний крупных центробанков, который начнется с Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии. В то время как европейский регулятор повысил ставку в июле и сентябре, японский ЦБ придерживается ультрамягкой политики, сохраняя ключевую ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%.