МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Клиенты ВТБ, представляющие средний и малый бизнес, в сентябре на четверть нарастили расчеты в юанях по сравнению с августом, сообщила пресс-служба банка. Мосбиржа оценила ликвидность облигаций российских компаний в юанях

"Объем расчетов в китайских юанях клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ в сентябре увеличился на четверть по сравнению с показателем августа. Число операций выросло более чем на 40%", — говорится в сообщении.

Помимо постоянного роста спроса на расчеты среднего и малого бизнеса в юанях, ВТБ фиксирует также увеличение объема средств на счетах клиентов в этой валюте. На начало октября он показал рост по сравнению с началом сентября в 1,5 раза.

По данным ВТБ, наиболее активно работают с юанем торговые компании — число клиентов, работающих с партнерами из Китая в национальной валюте, в сентябре увеличилось более чем на треть.