Малый и средний бизнес нарастил объем расчетов в юанях
ВТБ сообщил о росте расчетов малого и среднего бизнеса в юанях в сентябре на четверть
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Клиенты ВТБ, представляющие средний и малый бизнес, в сентябре на четверть нарастили расчеты в юанях по сравнению с августом, сообщила пресс-служба банка.
"Объем расчетов в китайских юанях клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ в сентябре увеличился на четверть по сравнению с показателем августа. Число операций выросло более чем на 40%", — говорится в сообщении.
Помимо постоянного роста спроса на расчеты среднего и малого бизнеса в юанях, ВТБ фиксирует также увеличение объема средств на счетах клиентов в этой валюте. На начало октября он показал рост по сравнению с началом сентября в 1,5 раза.
По данным ВТБ, наиболее активно работают с юанем торговые компании — число клиентов, работающих с партнерами из Китая в национальной валюте, в сентябре увеличилось более чем на треть.
https://1prime.ru/Forex/20221020/838521797.html
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