МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к японской иене поднялся выше 150 иен за доллар впервые с 14 августа 1990 года, свидетельствуют данные торгов. Аналитик раскрыл главную ошибку "долларовых королей"

По состоянию на 10.51 мск курс доллара к иене снижается до 149,82 иены со 149,89 иены, минутами ранее доллар подскакивал выше 150 иен за доллар впервые с августа 1990 года.

В то же время курс евро к доллару растет до 0,9792 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9771 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,12%, до 112,85 пункта.

Аналитики видят основную причину продолжающегося стремительного падения курса национальной валюты Японии к доллару сильное различие подхода американского и японского регуляторов к монетарной политике: Федрезерв США продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии (центробанк) держит ее на отрицательном уровне. Кроме того, президент США Джозеф Байдена в субботу заявил, что у него не вызывает опасений рост курса американской валюты. Банк Японии вновь предупредил об опасности резкого падения иены

В конце сентября ввиду падения курса национальной валюты до уровня 145,9 иены за доллар финансовые власти Японии провели интервенцию на валютном рынке. В ходе интервенции 22 сентября было приобретено 2,8 триллиона иен (около 19,6 миллиарда долларов). После этого курс поднялся до 140 иен за доллар, но уже через несколько дней вернулся на прежние позиции. Сейчас игроки рынка не исключают новой такой интервенции.

"Не удивляйтесь, если Банк Японии снова вмешается в ближайшее время", — сказал агентству Блумберг глава отдела глобальной валютной стратегии в Brown Brothers Harriman & Co. Co. Вин Тин (Win Thin).