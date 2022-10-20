МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. МИШУСТИН: ВАЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ ПЕРЕХОД НА ОПЛАТУ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ, РОССИЯ УСКОРЯЕТ ПЕРЕНАСТРОЙКУ МЕХАНИЗМА ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С ПАРТНЕРАМИ
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https://1prime.ru/Forex/20221020/838523223.html
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. МИШУСТИН: ВАЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ ПЕРЕХОД НА ОПЛАТУ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ, РОССИЯ УСКОРЯЕТ ПЕРЕНАСТРОЙКУ МЕХАНИЗМА ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С ПАРТНЕРАМИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Forex/20221020/838523223.html
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