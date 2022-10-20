2022-10-20T11:33:17+03:00

2022-10-20T11:33:17+03:00

2022-10-20T11:33:17+03:00

2022

https://1prime.ru/Forex/20221020/838523223.html

Мишустин заявил о важности перехода на расчеты в нацвалютах

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. МИШУСТИН: ВАЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ ПЕРЕХОД НА ОПЛАТУ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ, РОССИЯ УСКОРЯЕТ ПЕРЕНАСТРОЙКУ МЕХАНИЗМА ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С ПАРТНЕРАМИ Новость дополняется ПРАЙМ, 20.10.2022

валюта, рынки, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60