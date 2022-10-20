МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Курс рубля переходит к росту против доллара после снижения в самом начале торгов, следует из данных Московской биржи. Доллар слабо меняется к мировым валютам в ожидании статистики по США

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.15 по московскому времени снижается на 18 копеек, до 61,56 рубля, евро — повышается на 4 копейки, до 60,42 рубля, курс юаня практически не меняется — 8,46 рубля, следует из данных биржи. В начале торгов рубль к доллару терял около 30 копеек, находясь за отметкой в 62 рубля.

Объем торгов юанем составляет 15,1 миллиарда рублей, долларом — 16,3 миллиарда, евро – 12 миллиардов рублей.

Рубль в среду подешевел к доллару на четверть процента, но это, скорее, была техническая коррекция после предыдущих четырех сессий роста курса рубля, комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Ждем продолжения умеренного укрепления российской валюты", — добавляет он.

Традиционно в двадцатые числа месяца рубль укрепляется благодаря активизации распродаж валюты для налоговых выплат со стороны экспортёров, рассуждает Роман Блинов из ИК "Русс-инвест".

"Посмотрим, насколько активно вырастет его курс в самые ближайшие дни. Пока же торги в валютной секции Московской биржи идут около уровней вчерашнего дня. Возможно, что рост стоимости нефти на товарно-сырьевом рынке придаст оптимизма курсу рубля", — добавляет он. Нефть сорта Brent дорожает сейчас на 1%, до 93,3 доллара за баррель.