МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Доля международных платежей в юанях достигла своего максимального значения с начала года, составив по итогам сентября 2,44%, свидетельствуют данные межбанковской системы SWIFT, с которыми ознакомилось РИА Новости. Малый и средний бизнес нарастил объем расчетов в юанях

Большее значение этого показателя было зафиксировано в январе этого года — 3,2%. А по сравнению с прошлым годом доля юаня в международных платежах выросла на 0,47 процентного пункта.

Самой популярной валютой для расчетов в сентябре вновь стал доллар: за год доля "американца" выросла на 3,86 процентного пункта. В пятерку лидеров также вошли евро (снижение доли на 1,14 процентного пункта), британский фунт, потерявший 0,5 процентного пункта, и японская иена, доля которой за год снизилась на 0,55 процентного пункта.