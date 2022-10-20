МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам снижается в четверг днем в преддверии публикации ряд статданных в США, свидетельствуют данные торгов. Доллар слабо меняется к мировым валютам в ожидании статистики по США

По состоянию на 13.59 мск курс евро к доллару растёт до 0,9803 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9771 доллара, курс доллара к иене опускается до 149,74 иены со 149,89 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,2%, до 112,75 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании ряда статданных. Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 15 октября, выросло на 2 тысячи по сравнению с предыдущей неделей — до 230 тысяч.

Далее будет опубликован доклад о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Аналитики полагают, что показатель в сентябре снизился до 4,7 миллиона с показателя августа в 4,8 миллиона сделок.