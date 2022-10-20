МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару немного замедлил рост после новостей об отставке премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, при которой национальная валюта обвалилась до исторического минимума, следует из данных торгов. Эксперт считает уход Трасс вопросом выживания для британских консерваторов

По состоянию на 15.46 мск курс фунта рос до 1,1256 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1214 доллара. До заявления Трасс фунт дорожал до 1,13 доллара.

При этом в период нахождения Трасс на должности курс фунта достиг нового исторического минимума в 1,0384 доллара. Аналитики связывали падение с намерением теперь уже бывшего главы минфина отменить повышение налога на прибыль предприятий до 25% с прежних 19%.

Трасс в четверг заявила, что уходит в отставку, менее чем через два месяца после ее назначения на пост лидера Консервативной партии и главы британского правительства. Трасс также заявила, что останется премьер-министром, пока не будет выбран ее преемник. Выборы в Великобритании пройдут на следующей неделе.