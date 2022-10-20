МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Британский фунт в четверг вырос на новостях о том, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уходит в отставку. Трасс покинет пост премьера всего через шесть недель после назначения, поскольку ее экономическая программа вызвала турбулентность на финансовых рынках и привела к расколу внутри правящей Консервативной партии. Премьер-министр Великобритании Трасс уходит в отставку

Пара фунт/доллар США выросла незадолго до этих новостей и на момент написания статьи торговалась с повышением на 0,35%, по 1,1278. Пара евро/фунт снизилась и торговалась в районе 0,8708.

Доходность британских гособлигаций со всеми сроками погашения упала на фоне роста их стоимости, тогда как котировки акций на Лондонской фондовой бирже ненадолго повысились.

Выборы нового лидера завершатся на следующей неделе.

"Короткие сроки для выбора нового лидера партии установлены с целью минимизировать влияние на фунт, но вряд ли кто-то захочет открывать длинные позиции по фунту, пока мы не узнаем, кто победит", — сказал Кеннет Брукс, валютный аналитик Societe Generale

Доходность 10-летних британских гособлигаций немного снизилась по сравнению с уровнем закрытия среды, до 3,86%.

Отставка Трасс последовала на следующий день после того, как министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман покинула свой пост, а среди консерваторов в парламенте возникли разногласия.

За шесть недель, в течение которых Трасс занимала должность премьера, произошел обвал рынка гособлигаций Великобритании и отказ от почти всех пунктов анонсированного ранее налогово-бюджетного плана. Менее чем неделю назад Трасс уволила министра финансов Квази Квартенга.

"Кто бы не пришел на этот пост, он, вероятно, будет пользоваться большим доверием, чем Лиз Трасс. Рынки, возможно, хотели бы увидеть кого-то наподобие Риши Сунака", — отметил аналитик MUFG Ли Хардман.

Аналитики говорят, что снижение ожиданий относительно агрессивного повышения ставок после комментариев Бена Броадбента из Банка Англии оказало давление на фунт ранее в ходе сессии.

Броадбент сказал, что Банк Англии готов реагировать на изменения в политике налогов и расходов, но пока не ясно, будут ли ставки повышены так же сильно, как ожидают инвесторы. После этих комментариев рынки умерили ожидания в отношении повышения ключевой ставки Банка Англии на 100 базисных пунктов в следующем месяце.

"Броадбент отметил, что, возможно, не будет необходимости в повышении ключевой ставки так сильно, как учитывает рынок, и доходность краткосрочных облигаций вместе с фунтом упали", — сказал Колин Ашер, старший экономист Mizuho Bank.

Банк Англии работает над снижением повышенной инфляции в Великобритании. Вышедшие в среду данные показали, что цены на продукты питания в прошлом месяце выросли, подтолкнув инфляцию в стране до двухзначной цифры.

Рейтинговые агентства S&P и Moody's в пятницу пересмотрят суверенные рейтинги Великобритании, что может стать еще одним фактором давления на британские рынки.