МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к вечеру ускорил рост по отношению к доллару, рынки продолжают оценивать новости об отставке премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, при которой нацвалюта обвалилась до исторического минимума, следует из данных торгов. Карл III попросил кота Ларри заменить Трасс на посту британского премьера

По состоянию на 18.14 мск курс фунта рос до 1,1304 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1214 доллара. Непосредственно после заявления Трасс фунт немного ослабил рост к доллару, однако позднее британская валюта стала дорожать сильнее. Максимально показатель доходил до 1,1336 доллара.

Курс евро к доллару рос до 0,9833 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9771 доллара, курс доллара к иене опускался до 149,68 иены со 149,89 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,68%, до 112,22 пункта.

Британский премьер-министр ранее в четверг заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

"За исключением краткосрочной политической неопределенности, это позитивное событие как для фунта, так и для гособлигаций в долгосрочной перспективе, поскольку этот эпизод напомнит каждому кандидату в будущем не подрывать доверие к правительству, представляя нелепые планы расходов", — цитирует агентство Блумберг аналитика Futures First Риши Мишру (Rishi Mishra).