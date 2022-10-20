Фунт стерлингов ускорил рост к доллару через пару часов после новости об отставке Трасс
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к вечеру ускорил рост по отношению к доллару, рынки продолжают оценивать новости об отставке премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, при которой нацвалюта обвалилась до исторического минимума, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.14 мск курс фунта рос до 1,1304 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1214 доллара. Непосредственно после заявления Трасс фунт немного ослабил рост к доллару, однако позднее британская валюта стала дорожать сильнее. Максимально показатель доходил до 1,1336 доллара.
Курс евро к доллару рос до 0,9833 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9771 доллара, курс доллара к иене опускался до 149,68 иены со 149,89 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,68%, до 112,22 пункта.
Британский премьер-министр ранее в четверг заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
"За исключением краткосрочной политической неопределенности, это позитивное событие как для фунта, так и для гособлигаций в долгосрочной перспективе, поскольку этот эпизод напомнит каждому кандидату в будущем не подрывать доверие к правительству, представляя нелепые планы расходов", — цитирует агентство Блумберг аналитика Futures First Риши Мишру (Rishi Mishra).
https://1prime.ru/Forex/20221020/838531586.html