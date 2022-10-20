МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Рубль по итогам четверга показал разнонаправленную динамику: вырос к доллару до 61,4 рубля и ослабел к евро — до 60,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль растет к доллару и сохраняет стабильность к евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 34 копейки, до 61,4 рубля, евро подорожал на 22 копейки, до 60,6 рубля, курс юаня снизился на 2,4 копейки, до 8,438 рубля.