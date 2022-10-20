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2022
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Рубль укрепился к доллару по итогам торгов четверга
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Рубль по итогам четверга показал разнонаправленную динамику: вырос к доллару до 61,4 рубля и ослабел к евро — до 60,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 20.10.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Рубль по итогам четверга показал разнонаправленную динамику: вырос к доллару до 61,4 рубля и ослабел к евро — до 60,6 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 34 копейки, до 61,4 рубля, евро подорожал на 22 копейки, до 60,6 рубля, курс юаня снизился на 2,4 копейки, до 8,438 рубля.