МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии четверга укрепился к доллару и юаню — до 61,4 рубля и 8,438 рубля соответственно — при поддержке налогового периода, дорожающей нефти и смягчения геополитической напряженности, но ослаб к евро — до 60,6 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Рубль укрепился к доллару по итогам торгов четверга

Курс доллара расчетами "завтра" в четверг на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 34 копейки, до 61,4 рубля, евро — вырос на 22 копейки, до 60,6 рубля, юань снизился на 2,4 копейки, до 8,438 рубля.

Объем торгов юанем превысил объемы по доллару и евро и составил 71,98 миллиарда рублей против 55,48 миллиарда по евро и 67,34 миллиарда по доллару.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent к 19.32 мск торговался на уровне 92,4 доллара за баррель.

РУБЛЬ ДВИГАЕТСЯ В БОКОВИКЕ

Рубль на протяжении последних четырех сессий двигается в диапазоне 61,3-62,3 рубля за доллар, но более волатилен к евро в коридоре 59,5-61,3 рубля. На старте торгов доллар пытался выйти из боковика, но был быстро отброшен к нижней границе консолидации и закрыл торги в минусе. Евро же в течение дня менял свое направление, но все же смог закрепиться чуть выше 60,5 рубля и завершить торги в плюсе.

"В четверг рубль продолжил смотреться уверенно, доллар приближался к отметке в 61 рубль. Уверенности российской валюте придали налоговый период, рост сырьевых цен и снижение геополитических опасений, которые накануне оказали ощутимое давление на рублевые активы", — поясняет Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Кроме того, дополнил эксперт, восстановилась положительная динамика на рынке рублевого долга, что отразилось в движении индекса гособлигаций RGBI.

"По мере приближения пика налогового периода 25-го октября продажи валютной выручки экспортерами усиливаются, что поддерживает рубль", — дополнил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

ПРОГНОЗЫ

"Ожидается, что курс доллара останется в диапазоне 60-62 рублей, будет стремиться к нижней его границе в ближайшее время. Это обусловлено дорожающей нефтью, а также налоговым периодом. Пик выплат придется на начало следующей недели", — прогнозирует Антон Кравченко из УК "Первая".

Бахтин также считает, что в конце недели рубль может сохранить склонность к укреплению на фоне приближения пика налоговых платежей и высоких цен на нефть. По его оценкам, в пятницу пара доллар-рубль может двигаться в диапазоне 59,5-62,5 рубля.