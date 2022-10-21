Курс рубля снижается к доллару, но прибавляет к юаню и евро
Рубль снижается к доллару до 61,62, прибавляет к евро до 60,49 рубля и к юаню до 8,43
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и прибавляет против юаня и евро: инвалюты торгуются на 61,62 рубля, 8,43 рубля и 60,49 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.16 мск повышается на 22 копейки, до 61,62 рубля, юаня — снижается на 1 копейку, до 8,43 рубля, евро — также снижается, на 11 копеек, до 60,49 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20221021/838536268.html
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