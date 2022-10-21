МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и прибавляет против юаня и евро: инвалюты торгуются на 61,62 рубля, 8,43 рубля и 60,49 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Аналитик раскрыл, что ждет рубль до конца осени

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.16 мск повышается на 22 копейки, до 61,62 рубля, юаня — снижается на 1 копейку, до 8,43 рубля, евро — также снижается, на 11 копеек, до 60,49 рубля.