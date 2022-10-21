МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Доллар в пятницу утром несколько дорожает к другим основным мировым валютам, включая евро и иену, инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит повышение ставки рефинансирования, свидетельствуют данные торгов. Доллар слабеет перед выходом макростатистики в США

По состоянию на 7.36 мск курс евро к доллару снижается до 0,9769 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9783 доллара, курс доллара к иене поднимается до 150,41 иены со 150,14 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,14%, до 113,04 пункта.

На ноябрь запланировано предпоследнее в текущем году заседание Федрезерва. Рынки полагают, что учётная ставка на следующем заседании вновь будет повышена в борьбе с высокой инфляцией в стране. По данным CME Group, 98% аналитиков прогнозируют очередное увеличение на 0,75 процентного пункта, теперь до 3,75-4% годовых, такими же темпами ставка была повышена по итогам трех предыдущих заседаний.

Ужесточение монетарной политики позитивно для курса национальной валюты.

Курс доллара к иене тем временем накануне поднялся выше 150 иен за доллар, впервые с лета 1990 года, и теперь закрепляется над этой отметкой. Иена остается слабой, поскольку центробанк Японии продолжает придерживаться ультрамягкой монетарной политики, сохраняя учётную ставку на отметке в минус 0,1%, в то время как остальные ЦБ в основном ужесточают свою политику.