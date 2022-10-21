МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. В пятницу китайский юань вернулся в нисходящий тренд против доллара США и приблизился к минимумам мирового финансового кризиса 2008 года. Американская валюта росла на усилении ожиданий повышения ставок ФРС. Аналитик раскрыл, что ждет рубль до конца осени

В четверг юань получил небольшую поддержку со стороны информации Bloomberg о том, что Пекин рассматривает возможность сократить срок карантина для приезжающих из-за границы, но подробностей об этом почти не было.

Пред открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1186 против 7,1188 в четверг. На континентальном рынке пара открылась на 7,2320, а на момент написания статьи торговалась по 7,2462, то есть юань ослаб на 1,8% относительно фиксинга.

В начале сессии пара поднялась до внутридневного максимума 7,2479, который находится недалеко от достигнутого в сентябре 14-летнего пика 7,2521. Если пара завершит сессию на том уровне, где находилась в момент написания статьи, то по итогам недели юань потеряет 0,74%, а с начала года — 12,3%.

Трейдеры ожидают дальнейшего ослабления юаня в результате роста доллара против других основных валют, поскольку руководители ФРС никак не сигнализируют о замедлении ужесточения политики. В то же время власти Китая продолжают устанавливать высокий срединный курс, чтобы поддержать стабильность своей валюты во время работы съезда Коммунистической партии. Доллар слабо укрепляется к другим основным валютам

По словам трейдера одного из иностранных банков в Пекине, высокий фиксинг, относительно которого юань может отклоняться не более чем на 2% вверх или вниз, ограничивает потенциал снижения китайской валюты.

При срединном курсе пятницы пара доллар/юань может торговаться в диапазоне 6,9762- 7,2610, и в середине дня она уже подходила вплотную к верхней границе этого диапазона.

"С учетом высокого фиксинга, который ограничивает снижение юаня на континентальном рынке, разница между курсами континентального и оффшорного юаней к доллару может увеличиться", — говорят аналитики Maybank, отмечая, что в пятницу Народный банк Китая 13-ю сессию подряд установил почти неизменный срединный курс.

На момент написания статьи пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,2640, то есть несколько выше, чем на континентальном рынке.