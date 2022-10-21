МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Управляющий Банка Японии Харухико Курода сказал в пятницу, что центральной банк должен наблюдать за тем, как финансовые и валютные рынки воздействуют на экономику и цены. Курс иены к доллару обновил минимум за 32 года

"Вероятно, японская экономика восстановится, потому что импульс со стороны пандемии и перебоев в цепях поставок ослабевает", — сказал он.

"Неопределенность в экономике Японии крайне высока", — добавил Курода, отметив такие риски, как последствия пандемии, события на Украине и динамику других экономик.