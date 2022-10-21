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2022
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Банк Японии призвал следить за влиянием валютного рынка на экономику
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Управляющий Банка Японии Харухико Курода сказал в пятницу, что центральной банк должен наблюдать за тем, как финансовые и валютные рынки воздействуют на экономику и цены... ПРАЙМ, 21.10.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Управляющий Банка Японии Харухико Курода сказал в пятницу, что центральной банк должен наблюдать за тем, как финансовые и валютные рынки воздействуют на экономику и цены.
"Вероятно, японская экономика восстановится, потому что импульс со стороны пандемии и перебоев в цепях поставок ослабевает", — сказал он.
"Неопределенность в экономике Японии крайне высока", — добавил Курода, отметив такие риски, как последствия пандемии, события на Украине и динамику других экономик.