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2022
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СМИ: госбанки Китая продавали доллары в попытке стабилизировать курс юаня
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Крупнейшие государственные банки Китая продавали доллары в попытке стабилизировать курс местной валюты, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Крупнейшие... ПРАЙМ, 21.10.2022
банки, валюта, рынки, финансы, новости, китай, юань, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Крупнейшие государственные банки Китая продавали доллары в попытке стабилизировать курс местной валюты, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Крупнейшие государственные банки Китая продавали доллары на своём валютном рынке в пятницу в очевидной попытке стабилизировать местную валюту", — сообщили агентству источники.
По словам источников, продажа долларов была направлена на то, чтобы не дать юаню на спотовом валютном рынке пробить ключевой уровень в 7,25 за доллар.
Судя по всему, эта задача пока удаётся. По крайней мере по состоянию на 11.27 мск курс доллара к юаню растет до 7,2493 юаня за доллар с уровня предыдущего закрытия в 7,2164 юаня.