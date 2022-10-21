МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Крупнейшие государственные банки Китая продавали доллары в попытке стабилизировать курс местной валюты, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Эксперт предостерег от полного перевода российских резервов в юань

"Крупнейшие государственные банки Китая продавали доллары на своём валютном рынке в пятницу в очевидной попытке стабилизировать местную валюту", — сообщили агентству источники.

По словам источников, продажа долларов была направлена на то, чтобы не дать юаню на спотовом валютном рынке пробить ключевой уровень в 7,25 за доллар.

Судя по всему, эта задача пока удаётся. По крайней мере по состоянию на 11.27 мск курс доллара к юаню растет до 7,2493 юаня за доллар с уровня предыдущего закрытия в 7,2164 юаня.