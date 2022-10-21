МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. В пятницу фунт торговался под давлением политической и экономической неопределенности. Днем ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку, после того как ее экономическая программа обвалила британскую валюту и спровоцировала резкий рост стоимости заимствований. Global Times рассказала, как отставка Трасс скомпрометировала Запад

На следующей неделе члены Консервативной партии выберут нового лидера, который возглавит правительство. Вероятно, в предвыборной гонке бывший министр финансов Риши Сунак будет состязаться с Пенни Мордонт, но нельзя исключить и возвращения Бориса Джонсона.

По словам аналитиков, рынкам потребуется время на то, чтобы полностью отказаться от премии за политические риски, которые в последние недели росла. В Великобритании сохраняются существенные проблемы, в том числе связанные с борьбой Банка Англии с инфляцией в условиях замедления роста экономики.

В сентябре расходы британских потребителей сократились больше, чем ожидали экономисты, что указало на проблемы, с которыми столкнутся министр финансов Джереми Хант и преемник Лиз Трасс.

На момент написания статьи пара фунт/доллар США торговалась со снижением на 0,5%, по 1,1174. Примерно на столько же выросла пара евро/фунт/которая торговалась по 0,8758.

Доллар США укрепился против других основных валют, чему способствовал рост доходности казначейских облигаций до новых многолетних максимумов.

Для участников рынка более важным фактором стало отмена решения о понижении налогов, чем отставка Трасс.

"Ее либертарианское видение экономики после Brexit натолкнулось на силы реальности и рынки", — сказал старший экономист Schroders Азад Зангана.

В понедельник Хант отказался от предложенного Трасс экономического плана и сократил сорок действия программы субсидирования энергетических тарифов.

"Политическая перезагрузка продолжит оказывать понижательное давление на премию за риск в котировках британских активов, особенно если Риши Сунак станет премьером и будет проводить более традиционную экономическую политику", — сказал портфельный менеджер BlueBay Нил Мехта.

Вероятно, это поддержит облигации Великобритании и фунт, но долгосрочные проблемы британской экономики, связанные с ростом стоимости жизни и инфляцией, вряд ли ослабнут", — добавил он.

Реагируя на последние данные по госдолгу, Хант подтвердил в пятницу, что правительство сделает "все необходимое для сокращения долга в среднесрочной перспективе".