МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу днем поднялся выше 151 иены после того, как доходность десятилетних госбондов США выросла до максимального с 2007 года уровня, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара опустился до 61 рубля впервые с 7 октября

По состоянию на 13.35 мск курс доллара к иене поднимается до 151,28 иены со 150,14 иены на прошлом закрытии.

Курс евро к доллару в то же время снижается до 0,9773 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9783 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,52%, до 113,47 пункта.

Такому ралли американской валюты в пятницу днем способствует рост доходности десятилетних гособлигаций США до максимального с 2007 года уровня.

Кроме того, ослаблению иены по-прежнему способствуют различия в монетарной политике между Федеральной резервной системы США и центробанком Японии. Федрезерв продолжает поднимать учетную ставку, в то время как центробанк держит ее на отрицательном уровне.

Рекорда с августа 1990 года курс доллара к японской валюте достиг накануне, когда пробил отметку в 150 иен. А еще в конце сентября ввиду падения курса национальной валюты до уровня 145,9 иены за доллар финансовые власти Японии провели интервенцию на валютном рынке. В ходе интервенции 22 сентября было приобретено 2,8 триллиона иен (около 19,6 миллиарда долларов). После этого курс поднялся до 140 иен за доллар, но уже через несколько дней вернулся на прежние позиции. Игроки рынка не исключали и новых интервенций.