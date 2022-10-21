МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. В пятницу китайский юань упал против доллара США до самого низкого уровня со времен мирового финансового кризиса 2008 года, несмотря на попытки основных госбанков стабилизировать рынок. Иена слабеет к доллару при росте доходности американского госдолга

Источники сообщили Reuters, что государственные банки продавали доллар на континентальном валютном рынке, чтобы предупредить дальнейшее падение юаня.

Государственные банки обычно торгуют на валютном рынке от имени центрального банка Китая, но они также могут торговать в соответствии со своими собственными целями или действовать в интересах корпоративных клиентов.

Тем не менее континентальный юань завершил сессию с понижением на 0,46% против уровня закрытия четверга: пара доллар/юань выросла до 7,2494, самого высокого уровня закрытия с 14 января 2008 года.

По итогам недели пара укрепилась на 0,78%, так как растущий доллар продолжает толкать вниз валюты развивающихся стран. За истекший период текущего года пара выросла на 12,3%.

По словам трейдеров, снижение юаня может продолжиться на фоне общего укрепления доллара. Руководители ФРС не подают признаков отказа от жесткой риторики в отношении ставок, в то время как китайские власти стараются поддерживать свою экономику.

Между тем власти Китая продолжают устанавливать более высокий, чем ожидалось, средний курс юаня в попытке поддержать стабильность свой валюты в период проведения съезда Коммунистической партии, добавляют участники рынка.

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1186 против 7,1188 в четверг.

По словам трейдера одного из иностранных банков в Пекине, высокий фиксинг, относительно которого юань может отклоняться не более чем на 2% вверх или вниз, ограничивает потенциал снижения китайской валюты.

При срединном курсе пятницы пара доллар/юань может торговаться в диапазоне 6,9762- 7,2610, и в середине дня она уже подходила вплотную к верхней границе этого диапазона.

"С учетом высокого фиксинга, который ограничивает снижение юаня на континентальном рынке, разница между курсами континентального и оффшорного юаней к доллару может увеличиться", — говорят аналитики Maybank.

По состоянию на 08.30 по Гринвичу пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,2721.