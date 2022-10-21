МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Рубль днем прибавляет к доллару, евро и юаню на фоне приближения пика налогового периода и обновляет максимумы за две недели, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.41 по московскому времени снижался на 38 копеек, до 61,02 рубля, евро терял 98 копеек, до 59,62 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее в пятницу доллар максимально падал до 60,7 рубля, евро – до 59,38 рубля — оба на минимумы с 7 октября.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом теряет 13 копеек, до 8,31 рубля, а объем торгов им составляет 81,9 миллиарда рублей против 41,8 миллиарда по евро и 67,9 миллиарда по доллару.

Доллар терял к рублю 0,6%, юань – 1,5%, евро — 1,7%. Рублевая цена нефти составляла около 5,7 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЕТ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

Российская валюта днем повышается к доллару, евро и юаню, отыгрывая усиление продаж валюты на фоне приближения пика налогового периода октября. Суммарные выплаты за месяц оцениваются экспертами в 3,2 триллиона рублей.

"Рубль продолжает получать поддержку от приближения налогового периода, пик которого приходится на ближайший вторник. Экспортеры заранее продают валютную выручку, что оказывает давление на котировки иностранных валют к российской", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Рынок нефти повышается на 1,5% — до 93,7 доллара за баррель сорта Brent, также поддерживая рубль. Ожидания по балансу спроса и предложения остаются одним из основных драйверов для нефтяных цен.

ПРОГНОЗЫ

В целом российская валюта торгуется на фоне налогового периода, а также в ожидании решения по ключевой процентной ставке от ЦБ РФ, рассуждает Дмитрий Постоленко из УК "Первая", говоря о факторах курсообразорвания. "На следующей неделе, в пятницу, состоится очередное заседание Банка России по ставке", — напоминает он.

На фоне приближающегося пика налогового периода (25 октября) у курса сохраняется потенциал закрепления на уровне 61 рубля за доллар в отсутствии особо негативных геополитических новостей, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".