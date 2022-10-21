МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Валюта РФ выросла в пятницу к доллару — до 61,29 рубля, а к евро — до 60,2 рубля, за неделю рубль также вырос, следует из данных Московской биржи. Курс доллара к иене упал на новости о вероятной интервенции ЦБ Японии

Курс доллара расчетами "завтра" в пятницу на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 11 копеек, до 61,29 рубля, евро — на 40 копеек, до 60,2 рубля.

Доллар за неделю подешевел на 82 копейки, евро — на 51 копейку.