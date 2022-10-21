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2022
https://1prime.ru/Forex/20221021/838547396.html
Рубль укрепился по итогам торгов пятницы
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Валюта РФ выросла в пятницу к доллару — до 61,29 рубля, а к евро — до 60,2 рубля, за неделю рубль также вырос, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 21.10.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Валюта РФ выросла в пятницу к доллару — до 61,29 рубля, а к евро — до 60,2 рубля, за неделю рубль также вырос, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" в пятницу на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 11 копеек, до 61,29 рубля, евро — на 40 копеек, до 60,2 рубля.
Доллар за неделю подешевел на 82 копейки, евро — на 51 копейку.