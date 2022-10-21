МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к иене в пятницу вечером падает на 2%, до около 147 иен за доллар, свидетельствуют данные торгов. Иена слабеет к доллару при росте доходности американского госдолга

Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на стратегов, что резкое снижение доллара к иене было вызвано, вероятнее всего, валютной интервенцией со стороны Банка Японии.

По состоянию на 18.49 мск курс доллара к иене снижается на 1,97%, до 147,19 иены со 150,14 иены на прошлом закрытии. Ранее в пятницу курс доходил до 151,95 иены за доллар, а непосредственно до предполагаемой интервенции торговался на уровне около 151,5 иены.

Курс евро к доллару в то же время снижается до 0,9829 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9783 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,17%, до 112,69 пункта.

Рекорда с августа 1990 года курс доллара к японской валюте достиг накануне, когда пробил отметку в 150 иен. А ещё в конце сентября ввиду падения курса национальной валюты до уровня 145,9 иены за доллар финансовые власти Японии провели интервенцию на валютном рынке. В ходе интервенции 22 сентября было приобретено 2,8 триллиона иен (около 19,6 миллиарда долларов). После этого курс поднялся до 140 иен за доллар, но уже через несколько дней вернулся на прежние позиции. Игроки рынка не исключали и новых интервенций.