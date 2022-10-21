МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Рубль в пятницу заверши торги ростом к доллару, евро и юаню при поддержке налогового периода и высоких цен на нефть, следует из динамики торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по итогам торгов пятницы

Курс доллара расчетами "завтра" в пятницу на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 11 копеек, до 61,29 рубля, евро — на 40 копеек, до 60,2 рубля, юань снизился на 12,9 копейки, до 8,309 рубля.

Объем торгов юанем составил 87,2 миллиарда рублей против почти 45,2 миллиарда по евро и чуть более 75,2 миллиарда по доллару.

Доллар за неделю подешевел на 82 копейки, евро – на 51 копейку, юань — на 29,3 копейки.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent к 19.28 мск рос на 0,78%, до 93,1 доллара за баррель.

РУБЛЬ В ПЛЮСЕ

Рубль на протяжении всей недели показывал рост к доллару, но в условиях низкой волатильности в рамках узкого ценового диапазона 59,5-61,5 рубля.

Евро же закрывал пару сессий в плюсе, но все равно показал слабость по итогам недели.

"Крепкий рубль черпает силы в подготовке компаний к налоговому периоду, пик которого придется на вторник, 25 октября", — считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Евгений Линчик полагает, что росту национальной валюты также способствовали достаточно высокие цены на нефть.

"Компании воспользовались ослаблением рубля, чтобы осуществить продажи по более выгодному курсу. Более существенному укреплению национальной валюты мешает геополитическая напряженность и восстанавливающийся импорт", — уточняет Антон Прокудин из "Ингосстрах-Инвестиции".

ПРОГНОЗЫ

"В начале недели курс российской валюты к доллару может оставаться в диапазоне 60-62 рублей, но после прохождения пика налоговых платежей валютная пара может начать движение в направлении 63-64 рубля. Это может улучшить сентимент в отношении тяжеловесных акций экспортеров. Также в конце октября – начале ноября может начать наблюдаться позитивный эффект от реинвестирования дивидендов "Газпрома". Основные риски могут продолжить формироваться в геополитическом контуре", — прогнозирует Бахтин.

Его коллега Денис Буйволов считает, что многое будет также зависеть от состояния геополитического фона, вектора сырьевых цен, общерыночного риск-аппетита и динамики рынка рублевого долга. В конце недели состоится заседание Банка России, мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 7,5%. Для российской валюты это будет в целом нейтральным решением.

"На следующей неделе не исключена новая попытка роста национальной валюты по отношению к доллару в диапазон 60–61. Этих уровней рубль может достигнуть в первые два дня торгов. Поддержку ему окажет налоговый период. Пик выплат придется на 25 октября. Также не исключена поддержка со стороны нефти. На данный момент у "черного золота" больше фундаментальных драйверов для продолжения роста", — предполагает Линчик.

Важным событием для рубля на следующей неделе станет заседание Банка России и решение по ключевой процентной ставке, заключает эксперт.