МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Власти Японии отказались от комментариев относительно резкого укрепления национальной валюты до 147 иен за доллар, которую эксперты связывают с вероятным проведением валютной интервенции со стороны Банка Японии. Курс доллара к иене упал на новости о вероятной интервенции ЦБ Японии

"Я не могу комментировать данную информацию", — цитирует агентство Киодо слова заместителя министра финансов Японии Масато Канды.

Согласно данным торгов, курс доллара к иене в ночь на субботу по японскому времени упал на 2%, до около 147 иен за доллар, кратковременно снизившись до порога в 144,5 иены за доллар. Ранее в пятницу курс доходил до 151,95 иены за доллар, а непосредственно до предполагаемой интервенции торговался на уровне около 151,5 иены.

Рекорда с августа 1990 года курс доллара к японской валюте достиг накануне, когда пробил отметку в 150 иен. Основной причиной продолжающегося стремительного падения национальной валюты Японии является сильное различие подхода американского и японского центробанков к монетарной политике — Федрезерв США продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии держит ее на отрицательном уровне. Дополнительное ускорение тенденциям на рынке придало высказывание президента США Джо Байдена на прошлой неделе о том, что у него не вызывает опасений рост американской валюты.

В конце сентября на фоне падения иены до уровня 145,9 Япония провела интервенцию на валютном рынке. После интервенции 22 сентября, во время которой государство приобрело 2,8 триллиона иен (около 19,6 миллиарда долларов), что стало рекордной цифрой для одноразовой интервенции, курс поднялся до 140 иен за доллар, но уже через несколько дней вновь вернулся на прежние позиции.