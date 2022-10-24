МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Японская иена сильно колебалась в начале сессии в понедельник на фоне предполагаемой интервенции со стороны Токио. Однако эти усилия, направленные на замедление падения японской валюты, нивелируются волной укрепления доллара США на волне повышения доходности и спроса на активы-убежища. Курс доллара к иене снова начал расти после ночного падения

Падение иены вызвало более широкомасштабные опасения в отношении состояния третьей по величине экономики мира, так как оно способствует повышению цен на импорт. Это падение также ставит под вопрос приверженность Банка Японии сверхнизким процентным ставкам в условиях быстрого ужесточения денежно-кредитной политики другими станами мира и галопирующей инфляции.

Японские власти вновь отказались подтвердить проведение интервенции, хотя динамика котировок на рынках явно указывает на то, что вмешательство имело место.

В начале сессии понедельника пара доллар/иена упала на 4 иены, до 145,28. Это указывает на то, что власти снова вышли на рынок подряд после аналогичных действий в пятницу.

Однако пара вновь восстановилась до уровня 148, получая поддержку со стороны растущей разницы между процентными ставками в США и в Японии. Федеральная резервная система продолжает ужесточение денежно-кредитной политики, в то время как Банк Японии по-прежнему привержен сверхнизким ставкам.

В середине азиатской сессии в понедельник пара торговалась по 148,9, тогда как в пятницу она приблизилась к 152 и достигла самого низкого уровня за 32 года.

Банк Японии оказался перед дилеммой.

Учитывая относительно слабую инфляцию, а также то, что экономика не может переключиться на более высокую скорость, центральный банк опасается повышать процентные ставки.

Очередное заседание Банка Японии состоится 27-28 октября, и ожидается, что на нем он оставит в силе свою мягкую политику.

При этом широко ожидается, что Федеральная резервная система, заседание которой намечено на следующую неделю, продолжит серию агрессивных повышений своей ключевой ставки, что будет способствовать покупке долларов и продаже иены на валютных рынках.

За истекший период текущего года японская валюта упала против доллара США более чем на 20%.

"Мы не будем комментировать", — сказал Масато Канда, заместитель министра финансов по международным делам, на пресс-конференции в Министерстве финансов в ответ на вопрос об интервенции в понедельник.

"Мы следим за рынком 24 часа в сутки семь дней в неделю, предпринимая соответствующие действия. Мы будем делать так и в дальнейшем", — добавил он.

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